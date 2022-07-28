Бусаргин: саратовская компания «Нита-Фарм» лидер ветеринарной фармацевтики в России

Роман Бусаргин на производстве
Саратовская компания «Нита-Фарм» входит в лидеры ветеринарной фармацевтики. Роман Бусаргин рассказал о ней в своем Телеграм-канале.
Предприятие «Нита-Фарм» было создано 30 лет назад, его коллектив составляет около 400 человек. На производстве создан полный цикл производства. Его продукция пользуется спросом у крупнейших сельскохозяйственных холдингов России и ближнего зарубежья.
Санкции не помешали предприятию развиваться: в этом году здесь разработали шесть новых ветеринарных препаратов.
- Предприятие очень важно для импортозамещения, - рассказал Бусаргин.
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