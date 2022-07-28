фото: КП Архив
В Саратовской области за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на сегодня, 28 июля, в регионе зарегистрирован 53 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 256 543 человека.
Всего выздоровело в регионе 249 948 человек, из них 64 пациента - за последние сутки. Большинство саратовцев лечатся дома - 538, еще 60 - стационарно
У большинства новых пациентов признаки ОРВИ - 43 человека. У девяти обнаружена пневмония, еще у одного болезнь проходит бессимптомно.
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