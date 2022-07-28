фото: ГИБДД

В Саратовской области двое подростков на мопеде попали в аварию. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 27 июля, в Федоровском районе Саратовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Примерно в 12:30 на 3 километре автодороги Мокроус-Семеновка-Калдино 13-летний подросток за рулем мопеда «VENTO RIVA», не справился с управлением и завалился на бок. После падения пострадал юный пассажир, его приятель 15 лет.

Мальчик с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

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