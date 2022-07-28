Под Энгельсом ночью сгорела дача. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Сегодня ночью, 28 июля, на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре на даче в СНТ Ремонтник, Энгельсский район. Пожар площадью 48 квадратных метров тушили две единицы техники.

К счастью, никто не пострадал.

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