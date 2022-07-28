фото: ГИБДД

Молодой водитель разбился ночью в Вольском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области

Сегодня ночью, 28 июля, в Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 01:20 на автодороге Вольск-Черкасское 22-летний водитель ВАЗ-2114 на большой скорости влетел в опору моста. после чего автомобиль загорелся.

В результате ДТП мужчина погиб. Все обстоятельства трагедии уточняются.

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