В Саратове ожидается теплая и сухая погода

Сегодня, 28 июля, в Саратове будет сухо и тепло, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Прогнозируемая температура колеблется от +25 градусов с утра до +31 в середине дня. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5...10 м/с, отдельные порывы до 13 м/c.

В Саратовской области переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди.Температура воздуха +27...+32. Ветер северо-восточный, 5...10 м/с, отдельные порывы до 15 м/c в грозу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.