фото: СУ СКР

В Вольском районе мужчина застрелил жену за бутылку водки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 5 июня 50-летний мужчина вместе с 37-летней супругой в село Терса Вольского района. На следующий день супруги находились дома, где отмечали новоселье. Вечером пара поссорилась на почве бутылки водки, которую супруга отказалась отдать.

Разозлившись, мужчина достал ружье и выстрелил жене в голову, от чего она скончалась на месте. Испугавшись, убийца взял ружье и убежал в лес, где и просидел двое суток.

Сотрудники полиции смогли выследить и задержать преступника. Дело направлено в суд.

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