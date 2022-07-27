фото: Архив КП

Жительница Саратова перевела деньги ВСУ и обратила на себя внимание ФСБ. Об этом сообщает УФСБ России по Саратовской области.

По данным ведомства, одна из жительниц Саратова в конце февраля 2022 года перевела деньги на счет Национального банка Украина, открытый для сбора средств в поддержку ВСУ.

УФСБ России по Саратовской области официальное предостерегает о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»). Согласно УК РФ, наказание по данной статье может составлять до 20 лет лишения свободы.

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