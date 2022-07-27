фото: Архив КП

Двух саратовских студентов осудят за коррупцию. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, в период с октября 2018 по август 2018 года студенты передали замдекана одного из учебных заведений взятки за успешную сдачу сессии, а так же за общее покровительство. Всего на банковский счет замдекана ребята перевели 33280 рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Ранее заместителю декана был вынесен приговор, согласно которому назначен штраф в 800 тысяч рублей.

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