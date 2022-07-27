фото: Дарья Васенина

Саратовская область перевыполняет федеральный план по сортировке и переработке мусора. Сегодня, 27 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялась встреча на тему развития системы раздельного сбора мусора в Саратовской области.

На пресс-конференции присутствовали начальник отдела по работе с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Ефимов и депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко.

По словам Ефимова, Саратовская область перевыполняет федеральный план по сортировке и переработке мусора. Достигнуты высокие показатели были благодаря созданию сильной коммунальной инфраструктуры, состоящей из трех мусоросортировочных комплексов общей мощностью 380 тысяч тонн в год и одиннадцать мусорных полигонов.

— Для улучшения показателей по утилизации министерство ведёт активную работу по модернизации инфраструктуры. На территории Балашовского и Аткарского районов планируются два крупных проекта. Там будут так же созданы крупные мусоросортировочные комплексы, которые позволят увеличить объём сортируемых отходов, которые будут после направлены на вторичную переработку, — рассказал чиновник.

Кроме того, важным аспектом практики переработки мусора является раздельный сбор отходов. За счет реализации федеральной субсидии в прошлом году область закупила 2500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Они были установлены на территории Саратова и Энгельса.

По словам чиновника, раздельный сбор значительно помогает выделять группы отходов, пригодные к переработке и соответственно снижает количество отходов, размещаемых в природной среде.

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