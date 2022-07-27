На бардовский фестиваль в Марксе приедут гости со всей России

Наталья Щелканова

Сегодня, 27 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили предстоящий фестиваль «Обермунжский треугольник». Фестиваль пройдёт уже в 15-й раз в Марксе с 29 по 31 июля. Поступило 138 заявок на участие из 27 районов Саратовской и Волгоградской областей, а также Пермского края.

На встрече присутствовали зам главы администрации Марксовского района Бэлла Харченко, министр культуры Саратовской области Наталья Щелканова, директор фестиваля Владимир Есин.

- Все организационные вопросы решили, не смотря на коррективы погоды, место подготовлено. И уже в четверг мы будем встречать гостей, - отметила Харченко.

Директор фестиваля Владимир Есин рассказал о программе фестиваля.

- Своим участникам мы ввели дресс-код и правило, чтобы в каждом номере было какое-то постановочное сценическое действие. У нас будут номера с такими необычными костюмами, которые вы даже по телевизору не увидите. Это часовая программа, в которой человек может рассказать о себе - хороший подарок для начинающих исполнителей, - рассказал директор.

- Есть у нас такая традиция, мы всех угощаем ухой. В субботу в большом котле мы варим уху и угощаем ей всех посетителей. В одном году мы сварили 400 литров ухи. Покупаем на это около 100 кг хорошей рыбы, - добавила Бэлла Харченко.

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