Интервью с тренером

Саратовские дворовые команды готовятся к соревнованиям по футболу. Об этом рассказал в своем телеграм-канале врио главы региона Роман Бусаргин.

В поселке Юбилейный Роман Бусаргин встретился с ребятами, которые ходят на бесплатные тренировки по футболу. С командой занимается молодой тренер Юрий Александрович Слышкин - выпускник училища олимпийского резерва.

Занятия проходят три раза в неделю как для девочек, так и для мальчиков. В команде 19 юных спортсменов от 10 до 14 лет.

— В нашей области много универсальных спортивных объектов, которые могут работать и летом и зимой. По программе «Дворовой тренер» в Саратове работает 30 площадок. Ребята, которые показывают хорошие результаты, рекомендуются тренерам футбольных клубов, чтобы продолжать тренировки на профессиональном уровне, — отмечает Бусаргин.

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