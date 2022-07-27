В Саратовской области уничтожено более 13 тонн мясной продукции

Продукция на ярмарке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области за полгода пришлось уничтожить более 13 тонн мясной продукции. Сегодня, 27 июля, об этом на пресс-конференции рассказал глава регионального ведомства Алексей Молчанов.

- Ветеринарная служба постоянно следит за материально-техническим обеспечением, поддерживает его в надлежащем состоянии. 69 лабораторий и кабинетов работают на ветеринарных рынках области, обеспечивая безопасность продаваемых там продуктов. Есть также передвижная лаборатория на ярмарках выходного дня она проверяет продукты как животного, так и растительного происхождения, они проходят санитарно-ветеринарную экспертизу.

За полугодие было забраковано, отправлено на дезинфекцию и уничтожение более 13 тонн мясной продукции, 4 тонны молока и девять тонн растительных продуктов. Ветслужба напоминает, что, поедая нелегальную продукцию граждане подвергают себя опасности, тогда как продукты на рынках проходят надежную проверку, - рассказал Алексей Молчанов.

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