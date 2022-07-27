Коровы ждут вакцину
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратовской области обнаружено 21 очагов бешенства. Сегодня, 27 июля, об этом на пресс-конференции рассказал глава регионального ведомства Алексей Молчанов.
За полгода зарегистрирован 21 неблагополучный участок, связанный с бешенством животных. Было разложено более двух миллионов доз оральной вакцины.
Большая работа проводится по профилактике ящура, вакцина вводится скоту до восемнадцати месяцев ежеквартально, взрослым особям дважды в год. Сейчас вакцинировано все зарегистрированное поголовье, порядка 1300 тысяч голов, на особом контроле находятся животные, ввозимые из других регионов.
Всего проведено более 24 тысяч вакцинаций от АЧС, бешенства и прочих болезней.
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