В Саратовской области резко ухудшилась ситуация по чуме свиней

Свинья опасна Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Саратовской области резко ухудшилась ситуация по африканской чуме свиней. Сегодня, 27 июля, об этом на пресс-конференции рассказал глава ведомства Алексей Молчанов.

За последние десять дней на территории РФ обнаружено 16 очагов АЧС, ситуация резко ухудшилась. Кроме того, обнаружено семь очагов высокопатогенного гриппа птицы, на территории Саратовской области ситуация по гриппу и АЧС пока стабильна.

Ветслужба проводит разъяснительные работы и готовится к угрозам, которые готовит нам осенний, необходимо будет исключить контакт домашней птицы и дикой водоплавающей, контакт опасен заражением.

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