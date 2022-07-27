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Общество27 июля 2022 12:10

Банда «газовиков» обманула пенсионеров на 2,3 млн рублей

От мошенников пострадало более 100 человек
Евгений Бадиков
фото: архив СУ СКР

фото: архив СУ СКР

Банда «газовиков» обманула пенсионеров на 2,3 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Следствием установлено, что четверо обвиняемых под руководством 49-летней женщины представлялись работниками газовой службы и втирались в доверие к пенсионерам. Дальше в ходе беседы убеждали пенсионеров в необходимости установки сигнализаций, запугивая в случае отказа большими штрафами и отключением газа.

При этом цена предлагаемого оборудования варьировалась от 6900 до 44700 рублей, что заведомо превышает его реальную стоимость.

Следователями установлено более 100 человек, пострадавших от мошенников. Сумма причиненного ущерба составила свыше 2,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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