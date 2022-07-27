Ассенизатор сливал нечистоты в яму посреди Саратова, об этом рассказали в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В октябре 2021 года в управление Росприроднадзора поступило обращение от саратовской транспортной прокуратуры с просьбой проверить законность действия ассенизатора на улице Универсальной Ленинского района. Проводя проверку, специалисты обнаружили яму площадью порядка 50 квадратных метров и глубиной около 1,5 метров, заполненную красно коричневой жидкостью известного содержания. Анализ нечистот позволил отнести их к 4-му классу опасности.

Сотрудниками Росприроднадзора ассенизатору был предъявлен счет за компенсацию нанесённого ущерба в 168,3 тысячи рублей.

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