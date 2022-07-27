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Политика27 июля 2022 12:06

Ольга Алимова выдвинула Николая Бондаренко в сенаторы от Саратовской области

Кандидатуру Николая Бондаренко выдвинли в Совет Федерации
Наталия Калинина
Ольга Алимова

Ольга Алимова

Ольга Алимова выдвинула Николая Бондаренко в сенаторы от Саратовской области. Сегодня, 27 июля, об этом сообщила избирательная комиссия региона.

Вместе с Николаем Бондаренко на кресло в Совете Федерации претендуют Владимир Есипов и Александр Анидалов. Сама Ольга Алимова подала документы для участия в выборах Губернатора Саратовской области.

Напомним, ранее был опубликован список кандидатов в сенаторы, выдвинутых Романом Бусаргиным. В него вошел посол РФ в Китае.

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