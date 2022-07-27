Завтра, 28 июля, в Кировском и Ленинском районах Саратова организуют подвоз воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

С зоной отключения можно ознакомиться по ссылке:

Для жителей будет организован подвоз воды по графику:

09.00 – 10.00 - ул. Геофизическая, 31/45

10.15 – 11.15 - ул. Луговая,40/60

11.25 – 12.25 - пр. 50 лет Октября,74

12.30 – 13.15 - ул. Лунная, 2/6

14.00 – 15.00 - ул. Тверская, 35

15.15 – 16.15 - ул. Зои Космодемьянской, 21А

16.30 – 17.30 - ул. Гвардейская, 18В

18.00 – 19.00 - ул. Чайковского, 3.

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