фото: ГИБДД города Саратова

В Саратове столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня, 27 июля, в 10:00 произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

В Заводском районе Саратова, рядом с домом 30 по улице Маркина автомобиль Kia попал под колеса грузового автомобиля МАЗ. В результате аварии 62-летняя пассажирка иномарки госпитализирована.

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