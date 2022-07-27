В Саратове рекомендуют не парковаться рядом с башней телевещания

В Саратове рекомендуют не парковаться рядом с башней теле и радиовещания. Об этом сообщили в саратовском филиале РТРС.

В период с 1 по 12 августа в Саратове запланирована покраска башни на радиотелевизионной станции «Саратов».

Работы будут организованы в будни с 10 до 17:00. Вещание телеканалов в цифровом формате прерываться не будет, а вот в работе радио могут быть перебои. Во время покраски башни лучше не находиться рядом с ней и не парковать автомобили, уточнили в РТРС.

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