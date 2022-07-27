Колесников

Полицейский из Саратова вошел в тройку лучших полицейских-кинологов России. В соревновании «Лучший по профессии» приняли участие более 70 полицейских-кинологов со своими служебными собаками. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Наш регион представлял майор полиции Сергей Колесников с немецкой овчаркой по кличке Лав энд Спирит Икстрим. Они вошли в тройку лучших, заняв второе место.

Собаки, под чутким руководством кинологов, соревновались в следовой работой, поиском, обнаружением и обозначением взрывчатых веществ и наркотиков. Сами правоохранители сдавали нормативы по физической и огневой подготовке. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.

- Большой и грозный Икс только с виду, а на самом деле – очень домашний и преданный, - рассказал Сергей Колесников.

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