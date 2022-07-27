Михаил Орлов. Фото из личного архива
Второй иностранный язык перестанет быть обязательным в школах Саратовской области. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Михаила Орлова.
Вчера, 26 июля, министр образования Михаил Орлов рассказал о том, что в новом учебном году изменится в работе учителей.
По его словам, учебным учреждениям предстоит переход на новый федеральный стандарт, который подразумевает функциональную грамотность учеников и способность применять навыки на практике.
Михаил Орлов напомнил, что второй иностранный язык с учебного года 2022/23 станет факультативным.
— Если большинство родителей в классе считают, что его нужно преподавать, его будут преподавать. Выбор самого языка также за родителями, — уточнил министр.
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