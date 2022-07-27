За нарушение тайны телефонных разговоров житель Ртищево приговорен к обязательным работам

фото: архив КП

За нарушение тайны личной переписки житель Ртищево проведет 100 часов на обязательных работах. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, в августе 2021 года 21-летний местный житель обратился к сотруднику сотовой компании передать конфиденциальные данные о нескольких абонентах. Работник одного из операторов согласился и передал информацию о звонках и переписке шести абонентов без их ведома.

О преступлении узнали сотрудники полиции, 21-летнего любопытного молодого человека приговорили к 100 часам обязательных работ, а сотрудника сотовой компании - оштрафовали на десять тысяч рублей.

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