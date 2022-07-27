Фото: Т Плюс Саратов

Сегодня, 27 июля, в центре Саратова перекрыли движение на Радищева. Об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Для проведения работ по ремонту труб перекрыт проезд транспорта по Радищева на участке между Волжской и Театральной площадью. Коммунальщики обещают закончить работы к 20.00 завтра, 28 июля.

Для безопасности жителей города на месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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