Фото: Т Плюс Саратов
Сегодня, 27 июля, в центре Саратова перекрыли движение на Радищева. Об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».
Для проведения работ по ремонту труб перекрыт проезд транспорта по Радищева на участке между Волжской и Театральной площадью. Коммунальщики обещают закончить работы к 20.00 завтра, 28 июля.
Для безопасности жителей города на месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.
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