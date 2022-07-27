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В Саратове поступили сообщения о минировании судов. Об этом редакции «КП-Саратов» сообщили очевидцы.

Сегодня, 27 июля, в Саратовские суды поступили анонимные сообщения о минировании районных судов.

Согласно имеющейся информации, эвакуационные мероприятия проводятся в Октябрьском, Волжском и Кировским районных судах. По данным на 12:30, Фрунзенский районный суд не подтвердил информацию. Сведения будут обновляться.

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