Саратовский облсуд оставил в силе решение передать «Дом художника» государству

Дом художника оказался в плачевном состоянии

Саратовской областной суд поддержал решение передать «Дом художника» государству. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе инстанции.

Напомним, в марте этого года решение о том, что Дом художника в Саратове вернется в собственность государства из незаконного владения частных лиц, принял суд Кировского района Саратова. До этого за историческое здание в центре города власти судились почти 30 лет.

Оба ответчика по делу обратились в областной суд с апелляционными жалобами. Однако он оставил решение Кировского районного суда в силе.

Следует отметить, что при несогласии с таким решением, у ответчиков есть возможность обратиться в Первый кассационный суд общей юрисдикции, также расположенный в Саратове.

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