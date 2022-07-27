Житель Саратова задержан за изнасилование своей бывшей девушки

Фото: следственный комитет

29-летнему жителю Саратова предъявлено обвинение в изнасиловании, об этом сообщает следственный комитет Саратовской области.

По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь с 23 на 34 июля во Фрунзенском районе. 29-летний молодой человек пришел в гости к своей бывшей сожительнице, проживающей в многоквартирном доме. Угрожая 38-летней молодой женщине убийством, злоумышленник изнасиловал ее, а после уснул. Потерпевшая немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Преступник был задержан. Проводится расследование.

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