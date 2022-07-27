Посол в Китае Андрей Денисов стал кандидатом в сенаторы от Саратовской области. Роман Бусаргин выдвинул его кандидатуру в сенаторы от региона, об этом сообщили в региональном избиркоме.

Другими кандидатами на пост сенатора стали ректор Саратовского государственного университета им. Чернышевского Алексей Чумаченко и главный врач Саратовской городской поликлиники № 16 Наталья Квитчук.

Денисову 69 лет. Он чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китайской Народной Республике. Окончил МГИМО, а с 1992 года занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. Имеет правительственные награды.

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