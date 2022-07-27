фото: архив КП

В двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 27 июля, в Заводском районе города произошла авария на водопроводе по адресу 4-й Станкостроительный пр.,4, в связи с чем ограничено холодное водоснабжение абонентов частного сектора по ул.Свирская, Станкостроительная, 1-8 Станкостроительные пр., Белозерская, 1-2 Белозерские пр., Холмогорская.

Для ликвидации повреждения коммуникаций по адресу Бабушкин Взвоз,21 не будет воды и на улице Бабушкин Взвоз на отрезке от Мичурина до Соборной.

Вернуть воду коммунальщики обещают к полуночи.

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