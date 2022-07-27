Швейцарские владельцы завода в Вольске заявили о попытке захвата своих активов

Фото: holcimrus.ru

О попытке захвата своих активов неизвестными злоумышленниками «Холсим Россия» - Российское подразделение швейцарской строительной компании Holcim рассказали на своем официальном сайте и в социальной сети «Вконтакте». На Территории России подразделение владеет несколькими цементными заводами, в том числе в Вольске. Ранее компания сообщала о своем уходе с Российского рынка и скорой продаже активов.

- Сообщаем, что в настоящее время предпринимается беспрецедентная по цинизму и масштабам попытка захвата российских активов компании Holcim… Неизвестные нам лица подали документы в региональные подразделения Федеральной налоговой службы с целью изменения состава участников двух юридических лиц, входящих в группу «Холсим Россия», - информирует пресс-служба организации. Так же сообщается об информационных атаках в СМИ, направленных на подрыв деловой репутации компании.

В связи с последними событиями «Холсим Россия» направили обращения в министерство торговли, министерство экономического развития РФ, правительства Московской и Саратовской областей, прокуратуру, МВД, ФСБ. Об ответах со стороны органов власти на данный момент ничего не сообщается. Пресс-служба компании утверждает, что незаконные действия вероятно приведут к остановке производства, что создаст серьезные трудности с ведением строительных работ в Приволжском федеральном округе и за его пределами.

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