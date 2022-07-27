Почта России
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Татищево сотрудница Почты России умерла на рабочем месте. Об этом сообщила вчера, 26 июля, Гострудинспекция.
Несчастный случай произошел 11 июля текущего года в одном из отделений Почты России в Саратовской области. Комиссия, возглавляемая Гострудинспекцией, изучила обстоятельства случившегося.
В итоге комиссия пришла к выводам, что смерть женщины наступила от общего заболевания сердца.
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