Почта России Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татищево сотрудница Почты России умерла на рабочем месте. Об этом сообщила вчера, 26 июля, Гострудинспекция.

Несчастный случай произошел 11 июля текущего года в одном из отделений Почты России в Саратовской области. Комиссия, возглавляемая Гострудинспекцией, изучила обстоятельства случившегося.

В итоге комиссия пришла к выводам, что смерть женщины наступила от общего заболевания сердца.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.