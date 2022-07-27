фото: архив КП

В Саратовской области на ежемесячные детские выплаты направлено 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты региона.

В Саратовской области получателями ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет являются 35 тысяч семей региона.

По словам чиновников, в текущем году в органы социальной поддержки населения области поступило более 70 тысяч заявлений о назначении выплаты, 51 тысяча из них - начиная с 1 апреля. Оформить выплату можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, или в МФЦ или в учреждениях соцподдержки населения области. Срок для назначения выплаты – до 30 рабочих дней.

Выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе на дату обращения за назначением выплаты. В настоящее время прожиточный минимум на душу населения составляет 11692 рубля.

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