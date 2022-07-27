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Саратовские градозащитники боятся потерять балюстраду на улице Валовой. О своих опасениях они рассказали вчера, 26 июля, на заседании градозащитного совета.
Речь идет о бетонной балюстраде около Троицкого собора на пересечении улиц Валовая и Лермонтова. Саратовцы опасаются, что этот небольшой клочок земли застроят. На месте уже начались работы по вырубке деревьев. Общественники опасаются, что это подготовка к строительным работам.
Градозащитники также отметили тот факт, что в городской администрации не смогли объяснить, кому принадлежит участок.
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