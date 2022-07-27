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Общество27 июля 2022 6:59

Жители Заводского района остались без воды

Коммунальщики вернуть воду обещают к полуночи
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Жители Заводского района остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 27 июля, по адресу Самарская, 56 произошло повреждение водопровода. Для ликвидации аварии ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Самарская - Лысогорская - 3-й Комсомольский пр. - 4-й Комсомольский пр.

Воду обещают вернуть к полуночи.

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