фото: Архив КП

Жители Заводского района остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 27 июля, по адресу Самарская, 56 произошло повреждение водопровода. Для ликвидации аварии ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Самарская - Лысогорская - 3-й Комсомольский пр. - 4-й Комсомольский пр.

Воду обещают вернуть к полуночи.

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