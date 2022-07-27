С саратовскими школьниками проведут «Разговоры о важном»

В Саратовской области будут поднимать флаг

С 1 сентября этого года в саратовских школах будут исполнять гимн и поднимать флаг. Об этом рассказал вчера, 26 июля, зампред регионального правительства, глава областного министерства образования Михаил Орлов.

С1 сентября во всех школах региона в начале учебной недели будет исполняться гимн России и подниматься государственный флаг. В школах России также проведут программу внеклассных часов «Разговоры о важном». Учителя будут рассказывать детям об основных текущих событиях.

В Саратовской области в новом учебном году увеличат число групп продленного дня.

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