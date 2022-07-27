В Татищевском районе двое подростков попали в аварию из-за водителя без прав

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 26 июля, в Татищевском районе Саратовской области двое подростков попали в аварию из-за водителя без прав.

Авария произошла в 20:27 на 250 км автодороги Тамбов-Саратов. 23-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, не имеющий права на вождение, обгонял другую машину и не справился с управлением. Автомобиль занесло и он улетел в кювет.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля: это подростки 15 и 16 лет. Они с травмами доставлены в лечебное учреждение.

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