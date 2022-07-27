фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшего месяц назад велосипедиста. Об этом сообщает «Лиза Алерт».

Сегодня в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о пропаже Алексей Жигулева, 43 лет. Мужчина пропал 29 июня. Рост Алексея - 180 сантиметров, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Мужчина был на велосипеде и с собой имел черный рюкзак.

Всех кто располагает информацией о пропавшем просьба связаться по телефону 89271473711, либо же 88007005442.

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