фото: архив КП
В Саратовской области 57 человек заразились коронавирусом за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на сегодня, 27 июля, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 57 человек.
Всего с начала эпидемии в области коронавирусом заболели 256 490 человек.
Выздоровело в общей сложности 249 884 человека, 59 из них - за прошедшие сутки. На данный момент 541 человек лечится дома, еще 68 - в госпиталях.
У двух зараженных обнаружили пневмонию, еще у 55 - ОРВИ.
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