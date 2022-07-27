фото: архив КП

В Саратовской области 57 человек заразились коронавирусом за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на сегодня, 27 июля, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 57 человек.

Всего с начала эпидемии в области коронавирусом заболели 256 490 человек.

Выздоровело в общей сложности 249 884 человека, 59 из них - за прошедшие сутки. На данный момент 541 человек лечится дома, еще 68 - в госпиталях.

У двух зараженных обнаружили пневмонию, еще у 55 - ОРВИ.

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