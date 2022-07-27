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Общество27 июля 2022 5:54

Во всем Новоузенске отключили воду

Отсутствие воды в городе связано с серьезным прорывом водопровода
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Во всем Новоузенске отключили воду. Об этом сообщает телеграм-канал Администрации Новоузенского МР.

Сегодня, 27 июля, весь Новоузенск остался без воды.

— Уважаемые жители Новоузенска! Отсутствие воды в городе связано с серьезным прорывом. Подача воды возобновиться после устранения неполадок, — пишет администрация района. Информация будет обновляться.

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