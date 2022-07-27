фото: Избирком

Роман Бусаргин стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Саратовской области. Об этом стало известно сегодня, 27 июля на заседании избирательной комиссии Саратовской области.

На заседании первым вопросом повестки стала регистрация Романа Бусаргина в качестве кандидата на должность губернатора. Бусаргин представляет региональное отделение партии «Единая Россия».

Зампред избиркома Татьяна Комольцева сообщила, что Бусаргин смог собрать необходимое (200) количество подписей местных и районных депутатов.

Остальные кандидаты подали документы для регистрации в начале этой недели. Ими стали Дмитрий Пьяных (ЛДПР), Ольга Алимова (КПРФ), Александр Ванцов («Родина»), и Артем Чеботарев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Игорь Калганов подал неполный пакет документов и собрал лишь две подписи, поэтому его регистрация под вопросом.

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