Заседание оперштаба

Роман Ковальский поручил проинспектировать отстающие на начало уборочной кампании районы. Об этом стало известно в ходе заседания оперштаба под председательством министра сельского хозяйства Саратовской области Романа Ковальского.

Ковальский заострил внимание на том, что информация, поступающая в минсельхоз области, в отдельных случаях не соответствует действительности, и попросил ряд районов обратить особое внимание на урожайность, показатели которой упали в сравнении с прошлыми годами.

Представители Аркадакского, Самойловского, Аткарского,Вольского, Красноармейского, Перелюбского, Озинского, Лысогорского, Питерского районов рассказали, что свои коррективы в уборку внесли неблагоприятные погодные условия, в некоторых районах из-за дождей лишь часть хозяйств начали уборочные мероприятия.

Заслушав руководителей районов, Ковальский поручил провести проверки по отстающим на сегодняшний день районам.

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