В Хвалынском районе сгорел деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Вчера, 26 июля, в 15.55 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в Хвалынском районе.

По данным ведомства, горел деревянный дом в селе Алексеевка, на тушение пожара выезжали 2 единицы техники, площадь пожара составила 60 квадратных метров, горел весь дом.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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