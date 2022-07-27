В Хвалынском районе сгорел деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Вчера, 26 июля, в 15.55 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в Хвалынском районе.
По данным ведомства, горел деревянный дом в селе Алексеевка, на тушение пожара выезжали 2 единицы техники, площадь пожара составила 60 квадратных метров, горел весь дом.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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