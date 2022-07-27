Фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник» пройдет в Саратовской области в 15 раз

Пресс-центр КП

Сегодня, 27 июля, в 14:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча, приуроченная к открытию открытого областного фестиваля бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник».

Фестиваль пройдёт уже в 15-й раз в Марксе с 29 по 31 июля. Гостей и участников ждут оборудованная сцена, палаточный лагерь, лотки с сувенирами, интересная конкурсная программа и многое другое. Заявки на участие поступили от 138 жителей 27 районов Саратовской и Волгоградской областей, а также Пермского края.

Во встрече примут участие: министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова; глава Марксовского муниципального района Дмитрий Романов; и директор фестиваля «Обермунжский треугольник» Владимир Есин.

Пресс-конференция пройдёт в прямом эфире по ссылке. Журналисты могут присутствовать лично. Адрес: г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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