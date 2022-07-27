Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 26 июля, в Саратове Lexus сбил четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Саратова.
По предварительным данным, авария произошла в 19.40 напротив дома № 59 по улице Танкистов. 51-летняя женщина на Lexus сбила четырехлетнего мальчика.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
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