Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 26 июля, в Саратове Lexus сбил четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Саратова.

По предварительным данным, авария произошла в 19.40 напротив дома № 59 по улице Танкистов. 51-летняя женщина на Lexus сбила четырехлетнего мальчика.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

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