В Саратове обещают слабый дождь

Сегодня, 27 июля, в Саратове ожидается небольшой дождь, об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Прогнозируемая температура колеблется от +19 градусов с утра до +28 в середине дня. Ожидается средняя облачность и слабый, совсем короткий дождь. Дует слабый ветер до 2 м/с, отдельные порывы могут достигать 7 м/с.
В Саратовской области облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, местами гроза.
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