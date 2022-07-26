Фото: Олег Костин

Сегодня, 26 июля, глава минздрава Саратовской области Олег Костин рассказал о строительстве новых медучреждений в регионе.

- Новый инфекционный центр - большая комплексная больница, там работают две кафедры СГМУ, есть родовое и хирургические отделения для пациентов с дополнительными патологиями помимо инфекции, имеет продвинутую лабораторию, КТ, МРТ, работает не только на коронавирус. Загружена почти на 80 процентов.

Строительство туберкулезной больницы я согласовал с Москвой, в ближайшие дни пройдет аукцион на подрядчика. В этом году будет освоен выделенный на проект миллиард рублей, позднее поступят еще три. Ориентировочно больница будет готова через полтора-два года.

Новые медучреждения в регионе - это большой старт. Проекты осматривал Володин, следующей весной будет запущена поликлиника в Саратовском районе. Начато строительство в Базарном Карбулаке, снесено старое здание, начата работа над котлованом, планируется так же ввести в эксплуатацию на следующий год. В Питерском районе строится поликлиника, возводится первый этаж взросло-детской поликлиники.

Проектируются поликлиники в Красном Куте и Ивантеевке. Все учреждения будут оснащены качественным, современным оборудованием, - рассказал Олег Костин.

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