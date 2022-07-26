В Саратовской области собираются спасать старинные мельницы, этот вопрос сегодня, 26 июля обсуждался на заседании градозащитного совета при областной думе.

Речь идет о мельницах Тита Червова в Новоузенске, Нельмсельсксоюза в Красном Куте и братьев Штоль в Энгельсе.

Оставшись без охраны объекты были разграблены. Стекла выбиты, оборудование частично срезано на металл, мельницы находятся в заброшенном состоянии. Из них две, в Новоузенске и Красном Куте, являются объектами культурного наследия и находятся в частной собственности, но их собственники не предпринимают предусмотренных законом мер по охране и поддержанию строений в надлежащем состоянии. Третья числится в аренде у находящегося в банкротстве юридического лица.

Представители администрации обещали взять проблему на контроль. Будут подготовлены запросы в нужные органы, проведены беседы с собственниками. Если те продолжат уклоняться от выполнения своих обязанностей, администрация будет вынуждена принудить их к выполнению восстановительных работ через судебных приставов.

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