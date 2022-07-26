В Саратовской области адвокат осужден за мошенничество

Фото: следственный комитет

Адвокат, ведущий дела в Марксовском районном суде был признан виновным в мошенничестве, сообщает следственный комитет Саратовской области.

По данным следствия в мае этого года адвокат обратился к женщине, чье дело представлял в суде с предложением передать ему 30 тысяч рублей. В дальнейшем злоумышленник обещал передать эти деньги судье, чтобы повлиять на процесс рассмотрения ее дела. Следственный комитет утверждает, что действительной возможности повлиять на суд у адвоката не было.

Женщина согласилась на условия мошенника, но впоследствии обратилась в правоохранительные органы. Передача состоялась 14 апреля, под наблюдением сотрудников УФСБ, после чего злоумышленник был задержан.

Мужчина был признан виновным в покушении на мошенничество в значительном размере. Судом ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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