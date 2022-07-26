фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Саратовская область отправит в подшефный Сватовский район ЛНР 60 тонн гуманитарного груза для школ. Об этом сообщает Правительство Саратовской области.

Саратовская область отправляет в подшефный Сватовский район ЛНР гуманитарный груз для восстановления школ. Его объем – 60 тонн. Колонна отправится завтра, 27 июля.

В составе груза строительные и отделочные материалы для подготовки школ к новому учебному году. В Сватовском районе более 20 школ, которые должны быть отремонтированы и открыты к 1 сентября.

Во время поездки в ЛНР глава региона Роман Бусаргин заявил о поддержке образовательных учреждений учебниками на русском языке, переподготовкой учителей. В августе в саратовских оздоровительных лагерях отдохнут 150 детей из Сватовского района.

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